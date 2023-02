"Si decide tutto in primavera". La profezia di Borrell per l'Ucraina (Di lunedì 20 febbraio 2023) La guerra in Ucraina è entrata ormai nel secondo inverno della sua triste vicenda di sangue. E ancora si fa molta fatica a prevedere come possano proseguire gli scontri sul campo di battaglia. Una cosa è certa. Che le prossime settimane e la prossima primavera saranno determinanti. «Si spera che le prossime settimane saranno determinanti - ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Esteri - Questa è stata la sensazione del Consiglio Affari esteri nelle prossime settimane. La prossima primavera sarà cruciale». La visita del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden a Kiev «dimostra l'importanza che gli Usa danno alla guerra in Ucraina. Gli Usa, l'Ue, il Canada e il Regno Unito e molti altri Paesi nel mondo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) La guerra inè entrata ormai nel secondo inverno della sua triste vicenda di sangue. E ancora si fa molta fatica a prevedere come possano proseguire gli scontri sul campo di battaglia. Una cosa è certa. Che le prossime settimane e la prossimasaranno determinanti. «Si spera che le prossime settimane saranno determinanti - ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Esteri - Questa è stata la sensazione del Consiglio Affari esteri nelle prossime settimane. La prossimasarà cruciale». La visita del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden a Kiev «dimostra l'importanza che gli Usa danno alla guerra in. Gli Usa, l'Ue, il Canada e il Regno Unito e molti altri Paesi nel mondo ...

