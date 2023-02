Si apre uno squarcio anche sul passato del serial killer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Prosegue l’indagine di Teresa Battaglia nella seconda puntata del thriller Fiori sopra l’Inferno, in onda stasera su Rai 1 alle 21.25. La profiler, scontrosa e malata di Alzheimer, a caccia di un serial killer che agisce tra i boschi delle dolomiti friulane, è piaciuta al pubblico: il primo episodio ha tenuto incollati alla tv oltre 4,7 milioni di telespettatori. Elena Sofia Ricci: Teresa Battaglia in “Fiori sopra l’Inferno” guarda le foto Leggi anche › Il successo di “Fiori sopra ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Prosegue l’indagine di Teresa Battaglia nella seconda puntata del thriller Fiori sopra l’Inferno, in onda stasera su Rai 1 alle 21.25. La profiler, scontrosa e malata di Alzheimer, a caccia di unche agisce tra i boschi delle dolomiti friulane, è piaciuta al pubblico: il primo episodio ha tenuto incollati alla tv oltre 4,7 milioni di telespettatori. Elena Sofia Ricci: Teresa Battaglia in “Fiori sopra l’Inferno” guarda le foto Leggi› Il successo di “Fiori sopra ...

