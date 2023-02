Shevchenko: “Per me Putin non esiste” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Non posso dire nulla, per me non esiste questa persona”. Così Andriy Shevchenko ha parlato del presidente russo Putin durante la raccolta fondi organizzata dalla fondazione “Football for Ukraine CIO” all’Excelsior Hotel Gallia di Milano per ricostruire lo stadio di Irpin, in Ucraina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Non posso dire nulla, per me nonquesta persona”. Così Andriyha parlato del presidente russodurante la raccolta fondi organizzata dalla fondazione “Football for Ukraine CIO” all’Excelsior Hotel Gallia di Milano per ricostruire lo stadio di Irpin, in Ucraina. SportFace.

