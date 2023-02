Sex Education: Emma Mackey lascerà la serie dopo la quarta stagione (Di lunedì 20 febbraio 2023) Emma Mackey, una delle protagoniste di Sex Education, ha deciso di dire addio al suo personaggio di Maeve, annunciando che non sarà presente nella quinta stagione della serie Netflix. Un altro importante personaggio di Sex Education si prepara a dire addio alla serie Netflix, diventata una vera e propria hit nel corso degli anni. Stiamo parlando di Emma Mackey, interprete della teenager Maeve, premiata ieri serie ai BAFTA come miglior stella emergente. Intervistata dalla stampa nel backstage, Emma Mackey ha confermato il suo addio al personaggio di Maeve: "Non penso proprio che sarò nella quinta stagione. Ho finito di girare le mie scene per la quarta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023), una delle protagoniste di Sex, ha deciso di dire addio al suo personaggio di Maeve, annunciando che non sarà presente nella quintadellaNetflix. Un altro importante personaggio di Sexsi prepara a dire addio allaNetflix, diventata una vera e propria hit nel corso degli anni. Stiamo parlando di, interprete della teenager Maeve, premiata ieriai BAFTA come miglior stella emergente. Intervistata dalla stampa nel backstage,ha confermato il suo addio al personaggio di Maeve: "Non penso proprio che sarò nella quinta. Ho finito di girare le mie scene per la...

