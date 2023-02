Settore giovanile e femminile: i risultati della settimana (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ecco i risultati dell’ultima giornata delle formazioni del Settore giovanile e femminile rosanero: Campionato Primavera 17ª giornata Palermo-Latina 3-0 Campionato U.17 Nazionale 20ª giornata Lecce-Palermo 0-0 Campionato U.15 Regionale 23ª giornata Ribolla-Palermo 2-2 Campionato U.14 Regionale 14ª giornata Palermo-Bagheria C.d.V. 12-1 Campionato serie C femminile18ª giornataPalermo Women-Res Roma VIII 0-1 Campionato Eccellenza femminile8ª giornataPalermo Women-A.S.D femminile Marsala 0 – 2 Campionato Under 15 Nazionale femminile (fase interregionale)2ª giornataCalcio femminile Roma-Palermo Women 1-1 Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ecco idell’ultima giornata delle formazioni delrosanero: Campionato Primavera 17ª giornata Palermo-Latina 3-0 Campionato U.17 Nazionale 20ª giornata Lecce-Palermo 0-0 Campionato U.15 Regionale 23ª giornata Ribolla-Palermo 2-2 Campionato U.14 Regionale 14ª giornata Palermo-Bagheria C.d.V. 12-1 Campionato serie C18ª giornataPalermo Women-Res Roma VIII 0-1 Campionato Eccellenza8ª giornataPalermo Women-A.S.DMarsala 0 – 2 Campionato Under 15 Nazionale(fase interregionale)2ª giornataCalcioRoma-Palermo Women 1-1 Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

