Sette anni fa, la coppia pesava insieme 350 kg – ora la loro trasformazione fa notizia in tutto il mondo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Molte volte leggiamo di persone che salvano la vita ad altre persone. Ma questa coppia ha effettivamente salvato le proprie di vite. Nel 2016, la coppia Lexi e Danny pesavano insieme 350 chili e hanno deciso di perdere peso insieme. Alla vigilia di Capodanno di quell'anno, la coppia ha preso cinque decisioni cruciali che hanno restituito loro la vita. Lexi è stata in sovrappeso per tutta la vita e ha costantemente lottato con la sua salute. La maggior parte delle volte è riuscita a perdere qualche chilo, ma presto tutto è tornato come sempre e ha recuperato tutto. Per tutta la vita aveva saltato la colazione ed era così affamata a pranzo da mangiare troppo. E una volta che faceva colazione, mangiava di ...

