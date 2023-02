Serie C 2022/23: il Cesena perde lo scontro diretto, Reggiana ancora in vetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Reggiana vince lo scontro diretto contro il Cesena nella 28esima giornata di Serie C 2022/23. I granata si pongono così in vetta a quota 64, e staccano i bianconeri di ben 7 punti. Primo tempo equilibrato con diverse occasioni per parte, ci tentano prima i padroni di casa con il tiro al quarto minuto di Bianchi, pallone poi deviato da Cauz. Al 27esimo è invece la Reggiana a sfiorare il vantaggio con il cross dalla sinistra di Guiebre che trova Nardi in area e tenta la conclusione di tacco. Blocca facile però Lewis. A sbloccare il risultato ci pensa poi Nardi al 40esimo, il centrocampista numero 24 supera il portiere e insacca il pallone all’incrocio dei pali. Nella ripresa arriva prima il raddoppio degli ospiti con la rete di Djamanca all’84esimo ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lavince locontro ilnella 28esima giornata di/23. I granata si pongono così ina quota 64, e staccano i bianconeri di ben 7 punti. Primo tempo equilibrato con diverse occasioni per parte, ci tentano prima i padroni di casa con il tiro al quarto minuto di Bianchi, pallone poi deviato da Cauz. Al 27esimo è invece laa sfiorare il vantaggio con il cross dalla sinistra di Guiebre che trova Nardi in area e tenta la conclusione di tacco. Blocca facile però Lewis. A sbloccare il risultato ci pensa poi Nardi al 40esimo, il centrocampista numero 24 supera il portiere e insacca il pallone all’incrocio dei pali. Nella ripresa arriva prima il raddoppio degli ospiti con la rete di Djamanca all’84esimo ...

