Serie C 2022/2023: risultati e classifiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C. classifiche Girone A FeralpiSalò 50 Pro Sesto 50 Pordenone 49 Lecco 48 Vicenza 47 Pro Patria 43 Renate 42 Arzignano 41 Juventus Next Gen 38 Novara 37 Padova 36 Virtus Verona 32 Pro Vercelli 35 Albinoleffe 34 Trento 34 Pergolettese 33 Sangiuliano City 31 Mantova 31 Piacenza 24 Triestina 23 Girone B Reggiana 61 Cesena ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A FeralpiSalò 50 Pro Sesto 50 Pordenone 49 Lecco 48 Vicenza 47 Pro Patria 43 Renate 42 Arzignano 41 Juventus Next Gen 38 Novara 37 Padova 36 Virtus Verona 32 Pro Vercelli 35 Albinoleffe 34 Trento 34 Pergolettese 33 Sangiuliano City 31 Mantova 31 Piacenza 24 Triestina 23 Girone B Reggiana 61 Cesena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palermofficial : Congratulazioni a mister Silvio Baldini, vincitore oggi a Coverciano della Panchina d'Oro per la Serie C 2021-2022 - tuttosport : #PIOLI IS ON FIRE! ?? Ha riportato il #Milan sul tetto d'Italia vincendo il primo scudetto della sua carriera da al… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: Lautaro Martinez - Serie A 2022/2023 Presenze 23 Minuti Giocati 1795 13?? 3??? - sportface2016 : Secondo rigore a favore del #Torino in questo campionato: ecco la classifica completa dei rigori a favore e contro… - InterClubIndia : RT @InterHubOff: -