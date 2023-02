Serie A – Solbakken, un goal da terzo posto. E Mourinho alla fine critica i tifosi (Di lunedì 20 febbraio 2023) E pensare che appena due settimane fa, al termine di Roma-Empoli, Mourinho lo aveva etichettato come uno che non aveva ancora capito il calcio italiano e non fosse in grado di comprendere la differenza tra uno schema e un altro. Ola Solbakken, al suo primo impiego da titolare dopo i 6’ complessivi nei quali era stato sin qui impiegato, dimostra invece di vedere e sentire la porta regalando tre punti importantissimi alla Roma al termine di un gran goal propiziato da una bella azione di gioco (forse l’unica dell’intera gara) impreziosita dall’assist di tacco di Spinazzola (il migliore in campo con lui). In una gara sporca e confusa che non verrà certo ricordata nel tempo ma comunque capace di proiettare la Roma al terzo posto in classifica col Milan a fare notizia sono state le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) E pensare che appena due settimane fa, al termine di Roma-Empoli,lo aveva etichettato come uno che non aveva ancora capito il calcio italiano e non fosse in grado di comprendere la differenza tra uno schema e un altro. Ola, al suo primo impiego da titolare dopo i 6’ complessivi nei quali era stato sin qui impiegato, dimostra invece di vedere e sentire la porta regalando tre punti importantissimiRoma al termine di un granpropiziato da una bella azione di gioco (forse l’unica dell’intera gara) impreziosita dall’assist di tacco di Spinazzola (il migliore in campo con lui). In una gara sporca e confusa che non verrà certo ricordata nel tempo ma comunque capace di proiettare la Roma alin classifica col Milan a fare notizia sono state le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MirkoMotola : @MatteoPicarazzi Non dico che Solbakken sia come Kvara, ma secondo me è la metà di lui, o almeno in base a dove gio… - sportli26181512 : Roma, i giocatori in gol all'esordio prima di Solbakken: Titolare contro il Verona, Solbakken ha reso indimenticabi… - erpitoneasr : RT @gippu1: In Roma-Verona Ola #Solbakken è diventato il primo giocatore con una doppia K nel cognome a segnare in Serie A. L'unico precede… - LucaMou1927 : RT @gippu1: In Roma-Verona Ola #Solbakken è diventato il primo giocatore con una doppia K nel cognome a segnare in Serie A. L'unico precede… - gippu1 : In Roma-Verona Ola #Solbakken è diventato il primo giocatore con una doppia K nel cognome a segnare in Serie A. L'u… -