Serie A, la classifica aggiornata dopo la 23ª giornata: Inter, +5 sulla quinta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è appena conclusa la ventitreesima giornata di Serie A, con il pareggio per 2-2 fra Torino e Cremonese (vedi articolo): in classifica sposta pochissimo. Per l’Inter consolidato il secondo posto sabato, cinque i punti di margine per la qualificazione alla prossima Champions League. Serie A 2022-2023 – 23ª giornata Sassuolo-Napoli 0-2 12? Kvaratskhelia, 33? Osimhen Sampdoria-Bologna 1-2 27? Soriano, 68? rig. Sabiri (S), 90? Orsolini Monza-Milan 0-1 31? Messias Inter-Udinese 3-1 20? rig. Lukaku, 43? Lovric (U), 73? Mkhitaryan, 89? Lautaro Martinez Atalanta-Lecce 1-2 4? Ceesay, 74? Blin, 87? Hojlund (A) Fiorentina-Empoli 1-1 29? Cambiaghi (E), 85? Cabral Salernitana-Lazio 0-2 60?, 69? rig. Immobile Spezia-Juventus 0-2 32? Kean, 66? Di Maria Roma-Verona 1-0 45? ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è appena conclusa la ventitreesimadiA, con il pareggio per 2-2 fra Torino e Cremonese (vedi articolo): insposta pochissimo. Per l’consolidato il secondo posto sabato, cinque i punti di margine per la qualificazione alla prossima Champions League.A 2022-2023 – 23ªSassuolo-Napoli 0-2 12? Kvaratskhelia, 33? Osimhen Sampdoria-Bologna 1-2 27? Soriano, 68? rig. Sabiri (S), 90? Orsolini Monza-Milan 0-1 31? Messias-Udinese 3-1 20? rig. Lukaku, 43? Lovric (U), 73? Mkhitaryan, 89? Lautaro Martinez Atalanta-Lecce 1-2 4? Ceesay, 74? Blin, 87? Hojlund (A) Fiorentina-Empoli 1-1 29? Cambiaghi (E), 85? Cabral Salernitana-Lazio 0-2 60?, 69? rig. Immobile Spezia-Juventus 0-2 32? Kean, 66? Di Maria Roma-Verona 1-0 45? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sechesi : Un modo alternativo di spiegare la classifica della Serie A: se il Napoli smette di scendere in campo resterà comun… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica: Cremonese ultima, il Torino resta a -1 dalla Juve - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica: Cremonese ultima, il Torino resta a -1 dalla Juve - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica: Cremonese ultima, il Torino resta a -1 dalla Juve - notPatriota : Lazio Twitter sta letteralmente impazzendo per un esterno dell’ultima in classifica che ha 0 vittorie in Serie A. Tutto da programma -