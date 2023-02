Seri provvedimenti del GF per la lite furiosa tra Oriana, Martina, Matteo e Luca (Di lunedì 20 febbraio 2023) La festa di carnevale nella casa del GF Vip ha preso una piega inaspettata e nella notte di sabato è scoppiata una violenta litigata tra Matteo, Luca, Oriana e Martina. Prima è stato tirato in ballo il razzismo e poi la Marzoli ha accusato la Nasoni di averle dato della poco di buono. Per questi comportamenti potrebbero arrivare dei Seri provvedimenti della produzione. Seri provvedimenti del GF per la litigata di carnevale, parla Signorini: “Stasera avremo di che parlare”. Durante il daytime di oggi del GF Vip Alfonso Signorini ha parlato della furiosa lite tra i gieffini ed ha anche fatto un annuncio: “Quella che doveva essere una serata di svago per carnevale si è trasformata ed è successo di tutto. Scontri accesi ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 febbraio 2023) La festa di carnevale nella casa del GF Vip ha preso una piega inaspettata e nella notte di sabato è scoppiata una violenta litigata tra. Prima è stato tirato in ballo il razzismo e poi la Marzoli ha accusato la Nasoni di averle dato della poco di buono. Per questi comportamenti potrebbero arrivare deidella produzione.del GF per la litigata di carnevale, parla Signorini: “Stasera avremo di che parlare”. Durante il daytime di oggi del GF Vip Alfonso Signorini ha parlato dellatra i gieffini ed ha anche fatto un annuncio: “Quella che doveva essere una serata di svago per carnevale si è trasformata ed è successo di tutto. Scontri accesi ...

