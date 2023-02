Sequestrata oltre una tonnellata di prodotti ittici

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Incessante l’attività della Polizia di Stato, in collaborazione con l’ASL di Taranto, finalizzata al contrasto della vendita illegale di mitili. È noto, infatti, come il commercio illegale da una parte alimenti la malavita locale, dall’altro rappresenti una serio pericolo per la salute pubblica. Nel corso dei controlli che il Commissariato Borgo svolge nella zona del “Circummarpiccolo”, i poliziotti si sono accorti della presenza di un furgone bianco parcheggiato sulla banchina con la parte posteriore rivolta verso il mare. Durante la marcia in direzione della Statale 7, dal furgone vi era una copiosa fuoriuscita di acqua che cadeva sul manto stradale. Come sospettato, dal successivo controllo, sono stati rinvenuti all’interno del mezzo, circa 1.500 kg di cozze nere, prive di tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione. Il materiale è stato sequestrato e, per ...