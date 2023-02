I tagli giusti per chi ha capelli grossi e corposi come Julia Roberts,, Jennifer Aniston () 1. Dal bowl cut al pixie cut, i tagli capelli corti Partendo dalle lunghezze corte, i due ...Tra le star questo minimal trend già spopola:lo sceglie come daily look, Margot Robbie per i Golden Globes ha scelto un nude leggermente rosato in armonia con l'abito sfoggiato sul red ...

Selena Gomez: «Non sarò mai una modella, mettetevi il cuore in pace» Vanity Fair Italia

Selena Gomez rivela la parola che non le era permesso pronunciare quando era in Disney Cosmopolitan

I fan di Selena Gomez: «Perché deve giustificare il suo peso agli occhi degli altri» Vanity Fair Italia

Selena Gomez parla del lupus in risposta ai commenti offensivi e al body shaming sui social - Luce Luce

Selena Gomez contro il body shaming: «Non sono una modella e mai lo sarò» Cosmopolitan

La cantante e attrice ha messo a tacere i body shamer con un video TikTok nel quale affronta una volta e per tutte (speriamo) l'argomento peso ...L'attrice ha raccontato che ai tempi de I Maghi Di Waverly le era stato impedito di pronunciare in pubblico questa frase decisamente innocente ...