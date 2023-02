“Sei stato il più grande” Lutto nella tv | morto il famoso attore e comico Le sue ultime parole | “Vaff…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023)tv, èRichard Belzer, il cabarettista diventato uno dei detective più celebri di sempre, nei panni di John Munch in “Homicide: Life on the Street” e “Law & Order”. L’uomo aveva 78 anni. Belzer èdomenicasua casa di Bozouls, nel sud della Francia. A riferirlo all’Hollywood Reporter èil suo amico di lunga data Bill Scheft. Immediata la reazione di amici e colleghi. L’Henry Winkler, cugino di Belzer, ha scritto: “Riposa in pace Richard”. Belzer ha interpretato il saggio detective della omicidi incline alle teorie del complotto per più di due decenni e in 10 serie, comprese le apparizioni nelle commedie di successo “30 Rock” e “Arrested Development”. Belzer ha interpretato per la prima volta Munch in un episodio del 1993 ...