Seduta di rifinitura per il Napoli a Castel Volturno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Napoli ha svolto una Seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, ecco il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte in programma domani al Deutsche Bank Park per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto una partitina a campo ridotto. Chiusura di Seduta con esercitazione tattica a tutto campo e calci piazzati. Raspadori ha fatto terapia. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilha svolto unadi allenamento mattutina a, ecco il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte in programma domani al Deutsche Bank Park per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto una partitina a campo ridotto. Chiusura dicon esercitazione tattica a tutto campo e calci piazzati. Raspadori ha fatto terapia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : ? Aquile fra palestra e campo a Follo ????? Domani la rifinitura pre #SpeziaJuventus ?? Il racconto della seduta od… - teoocchiuto : La #Reggina ha svolto la seduta odierna di rifinitura pre #Cittadella a Centro Sportivo Vismara, ospite del… - flazia24 : RT @OfficialSSLazio: #TrainingSession ?? Seduta di rifinitura per la Prima Squadra della Capitale ?? - SportSkyblue : RT @OfficialSSLazio: #TrainingSession ?? Seduta di rifinitura per la Prima Squadra della Capitale ?? - SSLazioOrg : RT @OfficialSSLazio: #TrainingSession ?? Seduta di rifinitura per la Prima Squadra della Capitale ?? -