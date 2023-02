“Se sono gay?” Fedez | la furia dopo la scoperta sull’inchiesta di Fuori dal Coro

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023)torna sui social. Il rapper aveva tentato un primo approccio con i fan in tarda notte pochi giorni fa, rendendo noto un messaggio in cui molti hanno visto una dedica alla moglie Chiara Ferragni. “Io la tua calamita, tu la mia”, peccato che però il rapper ha poi deciso di rimuovere il messaggiopochi secondi lasciando cadere nuovamente il mistero sulla bufera che ha fatto seguito alle note vicende sul palcoscenico di Sanremo 2023.torna sui social. Ci riprova, questa volta, con l’intenzione di mettere in chiaro la situazione che ha fatto seguito a quanto accaduto davanti alla platea del Teatro Ariston di Sanremo. Il rapper ha reso noto sul social uno stralcio di telefonata in merito all’inchiesta che la giornalista di “dal” pare stia conducendo sul suo conto: ...