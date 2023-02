Scoprire la Terra dallo spazio, a Milano 'Looking Beyond' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Guardare oltre e andare alla scoperta della Terra dallo spazio. Apre con questo obiettivo a a Milano la mostra digitale immersiva "Looking Beyond. Guardare oltre" promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(Maeci) insieme con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Telespazio/e-Geos del gruppo Leonardo. "Looking Beyond. Guardare oltre"vuole trasportare il visitatore in un'esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell'Asi e del ministero della Difesa, Cosmo-SkyMed. L'esposizione viene presentata lunedì prossimo 27 febbraio allo Step FuturAbility District di Milano, alla presenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Guardare oltre e andare alla scoperta della. Apre con questo obiettivo a ala mostra digitale immersiva ". Guardare oltre" promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(Maeci) insieme con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Tele/e-Geos del gruppo Leonardo. ". Guardare oltre"vuole trasportare il visitatore in un'esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell'Asi e del ministero della Difesa, Cosmo-SkyMed. L'esposizione viene presentata lunedì prossimo 27 febbraio allo Step FuturAbility District di, alla presenza ...

