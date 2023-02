Scoprire la Terra dallo spazio, a Milano ‘Looking Beyond’ (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Guardare oltre e andare alla scoperta della Terra dallo spazio. Apre con questo obiettivo a a Milano la mostra digitale immersiva “Looking Beyond. Guardare oltre” promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) insieme con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Telespazio/e-Geos del gruppo Leonardo. “Looking Beyond. Guardare oltre”vuole trasportare il visitatore in un’esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell’Asi e del ministero della Difesa, Cosmo-SkyMed. L’esposizione viene presentata lunedì prossimo 27 febbraio allo Step FuturAbility District di Milano, alla presenza del presidente Erasmo Carrera di Aidda, l’Associazione Italiana di Aeronautica ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Guardare oltre e andare alla scoperta della. Apre con questo obiettivo a ala mostra digitale immersiva “Looking Beyond. Guardare oltre” promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) insieme con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Tele/e-Geos del gruppo Leonardo. “Looking Beyond. Guardare oltre”vuole trasportare il visitatore in un’esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell’Asi e del ministero della Difesa, Cosmo-SkyMed. L’esposizione viene presentata lunedì prossimo 27 febbraio allo Step FuturAbility District di, alla presenza del presidente Erasmo Carrera di Aidda, l’Associazione Italiana di Aeronautica ...

