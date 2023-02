Scoperto il primo dildo dell’antica Roma | gli scienziati lo avevano scambiato per oggetto da cucito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Deve essere stato un qualche sottile meccanismo di rimozione freudiana a far credere ai ricercatore che si trattasse di un ”per cucire” di oltre 2.000 anni fa. Una rimozione bella forte, un Super Io molto sviluppato, dal momento che l’, in sé, non poteva lasciare margine di errore all’interpretazione: un pene, finto ovviamente, usato per scaricare la tensione anche in età classica. Assalto di notte al Sexy Shop: beccati mentre portavano via il distributore dei sexy toys IlSex Toyper undaUn Sex Toy, volendo essere tecnici, ed usare un lessema specifico, di oltre 2000 anni. Per la precisione, l’unico sex toyno a grandezza naturale conosciuto, almeno fino a quando ...