(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – E’ di uned unil bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo a strada statale 145 “”, nei pressi del chilometro, 5,400, nel territorio comunale di Gragnano (Napoli). Duesi sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento La strada è chiusa, le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’. Solo a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività lo sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, sarà consentito il ripristino della piena circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per saperne di più EUROPA DEL SUD ROMAnel Ppe: Weber molla Berlusconi e Forza Italia ... Quasi 1.500 camion pesanti sono fermi in questo momento al confinePolonia e Bielorussia, poiché ...Il confronto politico che degenera inè un film già visto nei momenti più bui degli Anni ... alla sterile dicotomiarossi e neri,estremismi di destra e di sinistra pilotati abilmente ...

Scontro tra 4 auto a Tolmezzo: 10 feriti trasportati d'urgenza in ospedale, traffico in tilt Virgilio Notizie

Incidente a Monteverde: scontro tra auto, vettura si schianta contro semaforo. Tre feriti RomaToday

Drammatico scontro tra 2 auto: 23enne morta sul colpo e un ferito grave Nordest24.it

Scontro tra auto sulla Sorrentina, un morto ed un ferito - Campania Agenzia ANSA

Rimini, sparatoria all'Ina Casa per uno scontro tra bande per la droga il Resto del Carlino

RIETI - Terminato ufficialmente un nuovo weekend calcistico, è arrivato il momento di fare il punto sui risultati dei campionati Under 19 che coinvolgono le squadre reatine. Tra le sfide ...Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), quattro automobili (con 16 occupanti in tutto, tra cui un minore) sono ...