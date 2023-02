Scontro sui fatti di Firenze dalla Gruber. Montanari: FdI partito fascista. Bocchino: è la violenza rossa che va fermata (Di lunedì 20 febbraio 2023) Su La7, a Ottoemezzo, gli animi si accendono sulla rissa che ha avuto luogo davanti al liceo Michelangiolo di Firenze il 18 febbraio scorso. In studio ci sono Stefano Feltri, direttore di “Domani”, e Italo Bocchino, direttore ditoriale del “Secolo”. In collegamento Tomaso Montanari, la cui parzialità è nota così come il livore che riversa sulla destra ad ogni occasione. Prima si parla del Superbonus, che Italo Bocchino definisce una “scellerata idea di Conte che è costata ad ogni italiano 2000 euro”. Ma la tensione sale subito quando Lilli Gruber domanda a Montanari se ciò che è avvenuto al liceo di Firenze si può derubricare a semplice rissa. Ovviamente la risposta è no. “Era un volantinaggio non autorizzato – dice Montanari – gli studenti hanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Su La7, a Ottoemezzo, gli animi si accendono sulla rissa che ha avuto luogo davanti al liceo Michelangiolo diil 18 febbraio scorso. In studio ci sono Stefano Feltri, direttore di “Domani”, e Italo, direttore ditoriale del “Secolo”. In collegamento Tomaso, la cui parzialità è nota così come il livore che riversa sulla destra ad ogni occasione. Prima si parla del Superbonus, che Italodefinisce una “scellerata idea di Conte che è costata ad ogni italiano 2000 euro”. Ma la tensione sale subito quando Lillidomanda ase ciò che è avvenuto al liceo disi può derubricare a semplice rissa. Ovviamente la risposta è no. “Era un volantinaggio non autorizzato – dice– gli studenti hanno ...

