Sconosciuto le offre 9 milioni di dollari per uccidere una sua amica, lei accetta: rischia fino a 99 anni di carcere (Di lunedì 20 febbraio 2023) Adescata online da un presunto benefattore che le aveva promesso 9 milioni di dollari se avesse ucciso qualcuno, documentando con foto e video quanto fatto, una ragazza residente in Alaska ha organizzato un agguato a una sua amica, sparandole alla testa nella speranza di diventare ricca: Denali Brehmer, oggi 22enne ma all’epoca dei fatti appena 18enne, ha ammesso l’omicidio di Cynthia Hoffman, 19 anni, nel 2019. Si faceva chiamare “Tyler” il generoso committente, le forze dell’ordine lo hanno poi identificato come Darin Schilmiller, 21 anni, si era presentato come un milionario dell’Indiana in cerca di sensazioni forti. Facendosi aiutare da due complici, Brehmer ha attirato la sua amica in una zona boschiva vicino ad Anchorage: la vittima si è fidata, ma dopo essere stata condotta in ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Adescata online da un presunto benefattore che le aveva promesso 9dise avesse ucciso qualcuno, documentando con foto e video quanto fatto, una ragazza residente in Alaska ha organizzato un agguato a una sua, sparandole alla testa nella speranza di diventare ricca: Denali Brehmer, oggi 22enne ma all’epoca dei fatti appena 18enne, ha ammesso l’omicidio di Cynthia Hoffman, 19, nel 2019. Si faceva chiamare “Tyler” il generoso committente, le forze dell’ordine lo hanno poi identificato come Darin Schilmiller, 21, si era presentato come un milionario dell’Indiana in cerca di sensazioni forti. Facendosi aiutare da due complici, Brehmer ha attirato la suain una zona boschiva vicino ad Anchorage: la vittima si è fidata, ma dopo essere stata condotta in ...

