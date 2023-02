Sci nordico | Mondiali Planica 2023 | calendario | date | orari e diretta tv

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilcompleto, con le, glie latv deidi sci, in programma a(Slovenia) dal 21 febbario al 5 marzo. Sulle nevi slovene sono in programma un totale di ventiquattro gare: dodici titoli saranno in palio nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica, disciplina in cui ci sarà il debutto iridato della specialità a squadre miste. Sono diciotto gli azzurri convocati, equamente divisi tra uomini e donne: Federico Pellegrino, Elia Barp Elia, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura al maschile, insieme a Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Francesca Franchi, ...

Non soloda discesa, ma anche, itinerari per le racchette da neve e per il fuoripista, con panorami che si aprono dalle cime innevate verso il Golfo del Mar Ligure. Nelle Alpi di ...

Ormai ci siamo: domani, martedì 21 febbraio, alle ore 20.23, si terrà a Planica, in Slovenia, la cerimonia d'apertura dei Mondiali di sci nordico 2023. La rassegna iridata che comprende le gare di com ...