Sci alpino | un Mondiale da 8 per l’Italia Donne meglio degli uomini | il contrario a Milano-Cortina 2026?

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Quello che si è concluso ieri a Courchevel può essere archiviato come il migliordi sciperda oltre un quarto di secolo. Era dalle trionfali edizioni del 1996 e 1997 che non si vedeva più di un oro (a dire il vero, i successi dal 1999 al 2021 erano stati appena 4…). Nel Nuovo Millennio in sole due circostanze si erano incamerati più di tre podi: nel 2005 (0-2-2) e nel 2011 (1-2-3). Ad un certo puntoè stata anche ad un passo dal vincere il medagliere della rassegna iridata: ce l’avrebbe fatta se Sofia Goggia fosse riuscita a vincere da favorita la discesa libera. Il quarto posto finale (2-1-1) non muta comunque un giudizio completamente positivo. Se dovessimo attribuire un voto alla spedizione, daremmo un 8 pieno, frutto della media tra(9) ed ...