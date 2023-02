Sci alpinismo, Giulia Murada può aggiudicarsi la classifica di Coppa del Mondo? Occhio a Perillat-Pessey e Gachet Mollaret (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel weekend si è svolto il Marmotta Trophy, valido per la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2022-2023 con tre gare in programma: individuali, staffetta mista e sprint, con importanti punti in palio in classifica generale (mancando due tappe alla conclusione della Coppa del Mondo) e, inoltre, gli atleti hanno avuto modo di avvicinarsi nel migliore dei modi ai Mondiali di Boi Taull (in programma dal 28 febbraio al 5 marzo). Al momento in testa alla classifica con 752 punti totali c’è l’azzurra Giulia Murada, reduce dal terzo posto nell’individuale al Marmotta Trophy (con la suddetta gara vinta dalla francese Axelle Gachet Mollaret) mentre nelle sprint non è riuscita ad andare oltre il diciassettesimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel weekend si è svolto il Marmotta Trophy, valido per ladeldi sci2022-2023 con tre gare in programma: individuali, staffetta mista e sprint, con importanti punti in palio ingenerale (mancando due tappe alla conclusione delladel) e, inoltre, gli atleti hanno avuto modo di avvicinarsi nel migliore dei modi ai Mondiali di Boi Taull (in programma dal 28 febbraio al 5 marzo). Al momento in testa allacon 752 punti totali c’è l’azzurra, reduce dal terzo posto nell’individuale al Marmotta Trophy (con la suddetta gara vinta dalla francese Axelle) mentre nelle sprint non è riuscita ad andare oltre il diciassettesimo ...

