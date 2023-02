Schlein contro Guardia costiera libica (Di lunedì 20 febbraio 2023) La candidata alla segreteria del Partito democratico Elly Schlein vorrebbe "un Pd che non rifinanziasse più la Guardia libica e che cancellasse la Bossi Fini" e poi vorrebbe "insistere sulla riforma di... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 febbraio 2023) La candidata alla segreteria del Partito democratico Ellyvorrebbe "un Pd che non rifinanziasse più lae che cancellasse la Bossi Fini" e poi vorrebbe "insistere sulla riforma di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein contro Meloni: 'Non ce ne facciamo nulla di una donna che non si batte per migliorare la condizione d… - TV7Benevento : Autonomia: Schlein, 'Giani sbaglia, Pd sia compatto contro disegno pericoloso' - - SaffronHorizon : RT @pietroraffa: Schlein:'Dovremo fare le barricate contro i tagli alla sanità pubblica. Serve una sanità più prossima alle persone' #Conf… - StaseraItalia : Corsa a due per il PD: Bonaccini contro Schlein I pronostici dei nostri ospiti #StaseraItalia - PetrazzuoloF : RT @ultimora_pol: Autonomia differenziata, Elly #Schlein: 'Il Pd dovrebbe essere contro quel disegno di legge pericoloso. Vorrei che il Pd… -