Schianto al casello sull' A4 | chi era la seconda vittima | Claudia | 59 anni | era madre di quattro figli

Non rallenta ale tampona l'auto davanti:fortissimo, morte due donne Laura tornava dalla festa di compleanno. A tamponarla un uomo con il braccialetto psichiatrico Chi erano Laura e ...Estratto dell'articolo di Sara Bettoni e Cesare Giuzzi per www.corriere.it LAURA AMATO INCIDENTE A4 Tornava dal party che aveva organizzato per festeggiare i suoi 54 anni, compiuti il 25 gennaio. Una ...

Incidente casello A4, ricostruzione choc: impatto a 150 km/h, auto sbalzata di 100 metri IL GIORNO

Incidente casello A4, morte Laura Amato e Claudia Turconi: chi sono le due vittime IL GIORNO

Milano, schianto al casello della A4: muoiono due donne. A tamponarle a folle velocità un uomo con braccialet… La Stampa

Tragico incidente al casello, travolte mentre pagano: morte due donne MilanoToday.it

Laura Amato, morta nello schianto al casello A4: tornava dalla sua festa di compleanno IL GIORNO

Sono loro le due donne morte nello schianto di sabato mattina sull'autostrada A4, alla barriera di Milano-Ghisolfa: Laura guidava la sua Lancia Ypsilon quando è stata centrata in pieno da un'altra ...Morta anche l'amica. La Lancia Y delle due donne che si trovavano ferme al casello in attesa di pagare il pedaggio autostradale ...