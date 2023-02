Scappa di casa mentre è ai domiciliari | 23enne irreperibile da ore

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStava scontando la sua pena agli arrestiquando ha deciso di evadere dalla misura restrittiva, lasciando la propria abitazione di notte. Ore di ansia e apprensione per la famiglia di undi Benevento, arrestato nel settembre dello scorso anno dalla polizia per maltrattamenti, danneggiamento e stalking ai danni dei genitori. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, in un primo momento era finito in carcere, poi era stato scarcerato dopo una perizia del proprio legale, accolta dal giudice. Il fatto sarebbe avvenuto verso le 2:30 di questa notte, quando il giovane dopo aver preso le proprie cose è andato via di. Il ragazzo avrebbe lasciato anche una lettera, dove spiegava i motivi del suo allontanamento. Le ricerche sono in corso e secondo le ultime segnalazioni sarebbe stato ...

Nel primo parziale, i padroni discappano sul 15 - 11. Mastrangelo prova Hanzic per Maiocchi e ... Ma Porto Viroancora, nonostante Motzo metta a terra 7 punti nel set. I biancorossi ci ...Terza sconfitta consecutiva per il Monge - Gerbaudo Savigliano che, sul campo di, cede in quattro set contro la Da Rold Logistics Belluno . Al PalaSanGiorgio di ...sulle ali dell'entusiasmo...

Scappa con la maschera della serie "La Casa di Carta" e il fucile ... Sicilia News

Torino, bimba di 4 anni scappa di casa col cane: ritrovata sui binari della ferrovia Sky Tg24

Bimba di 4 anni scappa da casa, trovata al buio sui binari col cane ... Fanpage.it

Torino, a quattro anni scappa di casa con il cane e cammina sui binari: "Aveva visto un film" TGCOM

Anziana scappa di casa: il figlio la minacciava con il coltello - Primocanale.it - Le notizie aggiornate da... Primocanale

Va in vantaggio, si fa rimontare e poi lo riacciuffa nel finale. Solo pari per il Genoa, che a Modena fa 2-2 e non allontana le inseguitrici, tra cui la Reggina, la quale continua a rimanere lì nonost ...Colpo del Lecce che vince 2-1 in casa dell'Atalanta con reti di Ceesay e Blin. La Dea di Gasperini perde punti importanti ...