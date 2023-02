Scappa dai domiciliari | 23enne di Benevento ritrovato a Roma

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoildiche era evaso daila notte scorsa. Il giovane stava scontando la sua pena agli arrestiquando ha deciso di evadere dalla misura restrittiva, lasciando la propria abitazione di notte. Il giovane era stato arrestato nel settembre dello scorso anno dalla polizia per maltrattamenti, danneggiamento e stalking ai danni dei genitori. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, in un primo momento era finito in carcere, poi era stato scarcerato dopo una perizia del proprio legale, accolta dal giudice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.