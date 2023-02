SBK test Phillip Island, Petrucci: 'Incasso un secondo in 3 curve, devo capire perché' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lavori in corso in casa Petrucci. Sembra infatti ancora lunga la strada che separa Danilo Petrucci dalla completa simbiosi con la Panigale V4R, e purtroppo per il ternano il tempo a disposizione ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lavori in corso in casa. Sembra infatti ancora lunga la strada che separa Danilodalla completa simbiosi con la Panigale V4R, e purtroppo per il ternano il tempo a disposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : NICOLO' BULEGA si conferma il migliore nei test precampionato con la Ducati Aruba. È soddisfatto, ma non si fa illu… - infoitsport : Test SBK Phillip Island - Day 1: brilla Razgatlioglu, ma Bautista ha il passo migliore - infoitsport : Ultima due giorni di test per la SBK: a Phillip Island prove generali di 2023 - infoitsport : SBK test Phillip Island, Bautista: 'La caduta? Un errore sciocco, ma ho buone sensazioni' - corsedimoto : JONATHAN REA promuove il nuovo motore Kawasaki. Però nella prima giornata di test in Australia non tutto è andato c… -