(Di lunedì 20 febbraio 2023) Intervistata a margine del suo debutto in New Japan Pro Wrestling, l’ex campionessa femminile della WWEha parlato del suo immediato futuro, cominciato proprio nel weekend appena trascorso. Mercedes Moné ha detto ai microfoni di TV Insider di non essere vincolata a nessuna compagnia, malgrado l’accordo con la New Japan. “Sono una free agent. Non è un problema con la New Japan.andareandare in New Japan, a Impact, in Messico, in Germania, in Europa. I potenziali incontri sono infiniti. Lo stesso vale per la New Japan. So che hanno collaborazioni con CMLL, Impact e AEW. Essere un fan e vedere tutti questi incontri da ogni parte del mondo è incredibile. C’è una certa donna a Impact che mi piacerebbe affrontare un giorno: Mickie James! Vedremo cosa ci sarà nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Sasha Banks: 'Non ho vincoli con la NJPW, posso lottare ovunque, ecco chi vorrei sfidare' - donnetralecorde : Durante un’intervista con Marc Raimondi di ESPN, a Sasha Banks è stato chiesto se ha intenzione di tornare in WWE p… - Da99737330David : @THENEXTBlGTHlNG @MercedesVarnado Io ti per me p è la mia canzone che ti fo canto io e ora forse non mi funziona pe… - Da99737330David : @ComicConRvltn @MercedesVarnado @starwars @themandalorian @WrestlingNewsCo @WrestlingSheet @PWNewsHub… - DavidMassaro12 : @TripleH il mio amico Renato Zero su satellitare Enzo fare l'amore ha detto mio figlio si vuole Sasha Banks -

L'ex star del wrestling, che ha cambiato il suo nome d'arte in Mercedes Moné iniziando un nuovo capitolo della sua carriera legata al ring in Giappone, ha infatti parlato delle sue ...Dopo le numerose speculazioni dei mesi scorsi ,ha ufficialmente debuttato in New Japan Pro Wrestling in occasione di Wrestle Kingdom 17 , l'evento più importante dell'anno per la federazione nipponica. La wrestler ha debuttato con un ...

“Mai dire mai”: Mercedes Moné (Sasha Banks) commenta il ... World Wrestling

Mercedes Moné ha ricevuto la prima sfida per il titolo IWGP The Shield Of Wrestling

NJPW: Diverso supporto ricevuto da Mercedes Mone, anche Triple H e William Regal le hanno scritto prima del... Zona Wrestling

Mercedes Mone (FKA Sasha Banks) getta un po' di ombra alla WWE Asiatica Film Mediale

The Mandalorian: Mercedes Monè vorrebbe venisse realizzato un ... BadTaste.it Cinema

Come sappiamo ormai tutti, nel mese di maggio 2022 Sasha Banks e Naomi, che a quel tempo erano le campionesse di coppia nel main roster WWE, hanno abbandonato la compagnia durante una puntata di ...Qualche giorno fa, dopo il match di apertura di Elimination Chamber, Bianca Belair ha conosciuto la sua avversaria di WrestleMania 39: sarà Asuka, che si è guadagnata quest’opportunità schienando per ...