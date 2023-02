Sardegna, Solinas e altri tre indagati per corruzione. Al centro dell’inchiesta una nomina e l’acquisto di una casa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governatore della Sardegna Christian Solinas, il suo consulente Christian Stevelli, il direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e l’imprenditore Roberto Zedda sono indagati dalla Procura di Cagliari per corruzione. Due i filoni d’inchiesta, entrambi coordinati dal pm Giangiacomo Pilia. Secondo quanto si è appreso, in queste ore la Guardia di Finanza ha sequestrato i telefoni e altri apparecchi elettronici di Solinas e Stevelli. Un filone dell’inchiesta riguarda la nomina di Raimondi e l’altro i rapporti tra Solinas e Zedda per l’acquisto di una casa al Quartiere del Sole, a pochi passi dal Poetto, e di un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governatore dellaChristian, il suo consulente Christian Stevelli, il direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e l’imprenditore Roberto Zedda sonodalla Procura di Cagliari per. Due i filoni d’inchiesta, entrambi coordinati dal pm Giangiacomo Pilia. Secondo quanto si è appreso, in queste ore la Guardia di Finanza ha sequestrato i telefoni eapparecchi elettronici die Stevelli. Un filoneriguarda ladi Raimondi e l’altro i rapporti trae Zedda perdi unaal Quartiere del Sole, a pochi passi dal Poetto, e di un ...

