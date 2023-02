Sardegna, indagato per corruzione il presidente della Regione Solinas. Inchiesta sulla sua casa al Poetto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è indagato per corruzione. Il governatore è coinvolto in un’Inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Cagliari. In queste ore le fiamme gialle hanno sequestrato telefoni ed apparecchi elettronici di Solinas. Oltre a Solinas risultano indagati anche il suo consulente Christian Stivelli, il direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, Roberto Raimondi e l’imprenditore Roberto Zedda. I filoni dell’Inchiesta sono due. Il primo riguarda la casa comprata da Solinas in via dei Tritoni, a due passi dal Poetto di Cagliari. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) IlChristianper. Il governatore è coinvolto in un’condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Cagliari. In queste ore le fiamme gialle hanno sequestrato telefoni ed apparecchi elettronici di. Oltre arisultano indagati anche il suo consulente Christian Stivelli, il direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, Roberto Raimondi e l’imprenditore Roberto Zedda. I filoni dell’sono due. Il primo riguarda lacomprata dain via dei Tritoni, a due passi daldi Cagliari. Gli ...

