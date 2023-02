Sardegna | il renziano Cucca non rieletto in Parlamento diventa segretario generale per il centrodestra | la nomina fiduciaria di Solinas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dache non ce l’ha fatta a ritornare inper la terza legislatura, adella Regioneperdello stesso governatore delChristian. L’avvocato Giuseppe Luigi, storico esponente del Partito democratico e passato nel 2019 a Italia viva, dopo lo stop per la mancata rielezione torna in politica. E lo fa con un incarico fiduciario che gli ha assegnato lo stessoha esordito come consigliere comunale a Nuoro per il Partito popolare italiano, con l’amministrazione di Mario Zidda. Nel 2004 è eletto in Consiglio regionale e arriva a ricoprire la carica di vice presidente dell’Assemblea. La prima volta a Palazzo Madama è ...