Sapevo che sarebbe finita…”, Al Bano ne parla per la prima volta: cosa ha rivelato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per la prima volta Al Bano si racconta e svela qualcosa di inedito per la maggior parte dei suoi fan: lui lo sapeva da sempre. Al Bano è di nuovo un grande protagonista ed è pronto a far cantare i suoi fan in un concerto memorabile. In queste ore ha rilasciato una dichiarazione che ha però lasciato i suoi ammiratori senza parole: lui sapeva benissimo cosa sarebbe successo e come, ma forse non ha mai avuto il coraggio di ammetterlo e di concretizzare il concetto. Che cosa ha rivelato di inedito? Al Bano, un nuovo evento di musica e parole Al Bano ha partecipato come ospite all’ultima edizione di Sanremo, con un medley di canzoni che hanno scritto la storia. Ad accompagnare questo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per laAlsi racconta e svela qualdi inedito per la maggior parte dei suoi fan: lui lo sapeva da sempre. Alè di nuovo un grande protagonista ed è pronto a far cantare i suoi fan in un concerto memorabile. In queste ore ha rilasciato una dichiarazione che ha però lasciato i suoi ammiratori senza parole: lui sapeva benissimosuccesso e come, ma forse non ha mai avuto il coraggio di ammetterlo e di concretizzare il concetto. Chehadi inedito? Al, un nuovo evento di musica e parole Alha partecipato come ospite all’ultima edizione di Sanremo, con un medley di canzoni che hanno scritto la storia. Ad accompagnare questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il tweet di Biden dopo la partenza da Kyiv: 'Kyiv ha catturato una parte del mio cuore. Sapevo che ci sarei tornato… - nildafera : @Maddy487301421 Mi dispiacerebbe solo per Anto che avrebbe un ulteriore crollo . E cmq Edo non è abbastanza lucido… - charliecarla : @IANVA Sì, sapevo qualcosa, qualche articolo importante americano mi era arrivato, e anche che si studia in qualche… - benignidaniela : @GiorgiaMeloni @MorawieckiM Lo sapevo che, non votandoti, facevo la cosa giusta....e sono sempre stata di centro de… - ScusateLeSpalle : RT @_manu_InTheEnd: Mi #hannoDeluso e ho deluso... quando l'ho fatto ho cercato di rimediare perché sapevo che ne valeva la pena, quando no… -