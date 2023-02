Sanità | Matera | “De Luca ha privilegiato Salerno | intervenire su Sant’Agata”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Domenico, senatore di Fratelli d’Italia, ha presenziato questa mattina all’Assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale dell’Asl di Benevento. Chiamato a votare in qualità di primo cittadino di Bucciano, l’incontro è servito per fare il punto della situazione in merito allabeneventana. “Il tema sanitario è di fondamentale importanza per la nostra provincia, in una Regione che ha molti problemi in questo settore. Il governatore De, in questi anni, ha lasciato un po’ da parte le zone interne, privilegiando quelle costiere e in particolare“, sono state le parole di, “non facciamo rivendicazioni o polemiche, vogliamo che le cose migliorino. Il dg Volpe si impegna, c’è sicuramente da migliorare in termini di servizi ai cittadini. Il tema vero ...