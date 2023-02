Sampdoria, Romei: «Mi chiedo perché si fatichi a trovare un acquirente» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le parole di Antonio Romei sulla Sampdoria: «Abbiamo presentato un piano, adesso dobbiamo cercare di realizzarlo per portare in sicurezza il club» Antonio Romei ha fatto il punto sulla complicata situazione societaria della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente blucerchiato ai microfoni di Gr Parlamento. FERRERO-GARRONE – «Le contrapposizioni al di sopra non ci interessano. Abbiamo iniziato il mandato lo scorso gennaio, il grande risalto mediatico intorno a noi non ci ha aiutato. Oggi abbiamo superato la scadenza del 16 febbraio grazie all’aiuto della squadra e abbiamo avviato una composizione negoziata della crisi per prevenire una situazione di squilibrio finanziario in cui ci troviamo. Abbiamo presentato un piano, adesso dobbiamo cercare di realizzarlo per portare in sicurezza il club. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le parole di Antoniosulla: «Abbiamo presentato un piano, adesso dobbiamo cercare di realizzarlo per portare in sicurezza il club» Antonioha fatto il punto sulla complicata situazione societaria della. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente blucerchiato ai microfoni di Gr Parlamento. FERRERO-GARRONE – «Le contrapposizioni al di sopra non ci interessano. Abbiamo iniziato il mandato lo scorso gennaio, il grande risalto mediatico intorno a noi non ci ha aiutato. Oggi abbiamo superato la scadenza del 16 febbraio grazie all’aiuto della squadra e abbiamo avviato una composizione negoziata della crisi per prevenire una situazione di squilibrio finanziario in cui ci troviamo. Abbiamo presentato un piano, adesso dobbiamo cercare di realizzarlo per portare in sicurezza il club. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, #Romei: #Ferrero-#Garrone? Non ci interessa. E su #Barnaba... #Samp - TMWSampdoria : Sampdoria, Romei: 'Situazione molto dura. Mettere in sicurezza il club' - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, #Romei: nessun acquirente? Non me lo spiego... #Samp - SampNews24 : #Romei: «#Sampdoria club prestigioso e grande opportunità. #Ferrero? Non ci interessa» - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il membro del CdA Antonio #Romei: «La #Sampdoria è una grande opportunità per chi vuole investire» -