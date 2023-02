Sam Altman, chi è il genio inventore di ChatGpt. «Ma ora è potenzialmente pericolosa». A 8 anni ha smontato e rimontato un Mac (Di lunedì 20 febbraio 2023) OpenAI, fondata da Sam Altman nel 2015, ha lanciato ChatGpt lo scorso novembre. Cinque giorni dopo, secondo Altman, lo usava già un milione di persone, segno delle potenzialità... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 febbraio 2023) OpenAI, fondata da Samnel 2015, ha lanciatolo scorso novembre. Cinque giorni dopo, secondo, lo usava già un milione di persone, segno delle potenzialità...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... C0d3r_ : Il creatore di #ChatGPT Sam Altman preoccupato per l'IA: 'è potenzialmente pericolosa' - Asgard_Hydra : Il futuro dell'AI per il creatore di ChatGPT: potenzialmente pauroso, va regolamentato - - uncletomablogZ : Il futuro dell'AI per il creatore di ChatGPT: potenzialmente pauroso, va regolamentato - Lollowitz : RT @HDblog: Il futuro dell'AI per il creatore di ChatGPT: potenzialmente pauroso, va regolamentato - Tomas1374 : RT @HDblog: Il futuro dell'AI per il creatore di ChatGPT: potenzialmente pauroso, va regolamentato -