Salto con gli sci | i convocati dell’Italia per i Mondiali di Planica | Giovanni Bresadola | osservato speciale

Il conto alla rovescia sta per scadere e dal 21 febbraio al 6 marzo, a Planica (Slovenia), si farà sul serio. Sarà tempo dei Mondiali di Salto e combinata nordica e i per i cultori del brivido, che cercano la perfezione in aria e in fase di atterraggio, sarà una sfida stimolante. In casa Italia si spera di fare il meglio possibile, con la consapevolezza di non essere la formazione di riferimento. In questo quadro, Giovanni Bresadola, classe 2001, merita sicuramente un'attenzione particolare. Il giovane azzurro di Ossana, provincia di Trento, ha fatto vedere risultati molto interessanti nella stagione di Coppa del Mondo. Viene in mente l'ottavo posto in gara-2 a Engelberg (Svizzera). Un risultato molto significativo che ha riportato l'Italia del Salto maschile nella top-10 di una gara

