Salerno | violenza sessuale su due bambine | arrestato 60enne

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Fisciano () hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura salernitana, nei confronti di unoriginario di Cava de’ Tirreni e domiciliato a Mercato San Severino, per i reati diaggravata e corruzione di due minorenni. L’indagine, avviata a seguito di una segnalazione giunta al Centro servizio emergenza infanzia da parte della madre delle, ha permesso di ricostruire i gravi e reiterati episodi disubiti negli anni dalle due minori durati fino al 2022 e che sarebbero stati commessi dal. L'articolo proviene da Italia Sera.

