Salerno: furto a Marina di Arechi, arrestati i due ladri

furto a Marina di Arechi, i carabinieri della stazione di Salerno hanno tratto in arresto un ragazzo di 26 anni, R.E.B le sue iniziali, e denunciato un 16enne sorpresi a rubare in una imbarcazione ancorata nel porto. Dopo la perquisizione, i militari hanno rinvenuto al refurtiva composta da strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contante per un valore complessivo di circa 30 mila euro. Il 26enne, inoltre è stato trovato in possesso di hashish e di un bilancino di precisione

