Salerno | attracca nave con migranti | Prefetto sul posto – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preso il via alle 15 le operazioni di sbarco dallamercantile Eco Adriatica, della flotta Grimaldi, che, nella giornata di ieri, ha tratto in salvo, un gruppo di 21, recuperati al largo della costa della Sardegna a bordo di una barca. Dopo le procedure di identificazione e di controllo sanitario, effettuate con la Croce Rossa e l’associazione Humanitas, alla presenza della polizia di Stato, della Protezione civile, deldi, del questore, (per il Comune dianche l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto e alla sicurezza, Tringali) i luisono stati accompagnati presso la sede di via dei Carrari. Il questore Giancarlo Conticchio ha confermato che la sua presenza sulè ...