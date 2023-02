Salernitana, prezzi del biglietto al ribasso per riempire l’Arechi (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Salernitana abbassa i prezzi dei biglietti per la prossima sfida all’Arechi contro il Monza per provare a riempire lo stadio La dirigenza della Salernitana ha deciso di abbassare il prezzo dei biglietti in vista del prossimo impegno casalingo contro il Monza. un biglietto di Curva Sud costerà tre euro in meno, otto euro in meno per i Distinti, nove euro in meno per la Tribuna Azzurra e così a scalare. La volontà è quella di riempire di nuovo l’Arechi, visto il momento di difficoltà della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Laabbassa idei biglietti per la prossima sfida alcontro il Monza per provare alo stadio La dirigenza dellaha deciso di abbassare il prezzo dei biglietti in vista del prossimo impegno casalingo contro il Monza. undi Curva Sud costerà tre euro in meno, otto euro in meno per i Distinti, nove euro in meno per la Tribuna Azzurra e così a scalare. La volontà è quella didi nuovo, visto il momento di difficoltà della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Salernitana, prezzi del biglietto al ribasso per riempire l’Arechi - ottopagine : Salernitana-Monza, prezzi più bassi per provare a riempire l'Arechi #Salerno - granatissimi : Salernitana-Monza, prezzi più bassi per provare a riempire l'Arechi - salernonotizie : Salernitana-Monza, la società “taglia” i prezzi dei biglietti: Curva Sud a 22 euro, Distinti a 37 - salernonotizie : Salernitana-Lazio, i prezzi ridotti non bastano: in prevendita staccati 6000 biglietti -