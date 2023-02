Russi e bielorussi alle Olimpiadi: oltre 30 nazioni sono contrarie (Di lunedì 20 febbraio 2023) oltre 30 nazioni, tra le quali Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, hanno ribadito la loro contrarietà al ritorno degli atleti Russi e bieloRussi a competere a livello internazionale, almeno fino a quando non cesserà la guerra in Ucraina. Attraverso un comunicato congiunto le suddette nazioni hanno così voluto rispondere alla recente apertura del Cio, che ha ipotizzato la riammissione degli atleti di Russia e BieloRussia, sebbene nella forma di ‘neutrali’, già ai prossimi Giochi Olimpici, a Parigi nel 2024. “La situazione in Ucraina continua a peggiorare e dunque non c’è ragione perché il Cio riveda la sua precedente sospensione – si legge nella nota sottoscritta dai rispettivi governi e diffusa dal comitato olimpico britannico -.Esistono seri ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023)30, tra le quali Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, hanno ribadito la lorotà al ritorno degli atletie bieloa competere a livello internazionale, almeno fino a quando non cesserà la guerra in Ucraina. Attraverso un comunicato congiunto le suddettehanno così voluto rispondere alla recente apertura del Cio, che ha ipotizzato la riammissione degli atleti dia e Bieloa, sebbene nella forma di ‘neutrali’, già ai prossimi Giochi Olimpici, a Parigi nel 2024. “La situazione in Ucraina continua a peggiorare e dunque non c’è ragione perché il Cio riveda la sua precedente sospensione – si legge nella nota sottoscritta dai rispettivi governi e diffusa dal comitato olimpico britannico -.Esistono seri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : L'Ucraina non permetterà l'uso di sport contro l'umanità e per legittimazione della guerra. Qualsiasi partecipazion… - UKRinIT : Recentemente, il Presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, ha dichiarato di sostenere il ritorn… - flashnewsfeed : Londra: più di 30 Paesi contro partecipazione atleti russi e bielorussi a competizioni internazionali. Tra questi a… - milenamanini : RT @UKRinIT: L'Ucraina non permetterà l'uso di sport contro l'umanità e per legittimazione della guerra. Qualsiasi partecipazione di atleti… - AutogriLLocryp : RT @UKRinIT: L'Ucraina non permetterà l'uso di sport contro l'umanità e per legittimazione della guerra. Qualsiasi partecipazione di atleti… -