Russell Crowe e Karren Gillan star del cold case thriller australiano Sleeping Dogs

Russell Crowe e Karren Gillan reciteranno fianco a fianco nel cold case thriller australiano Sleeping Dogs. adattamento del best-seller di E.O. Chirovici The Book of Mirrors. Karen Gillan si prepara ad affiancare il divo Russell Crowe nell'adattamento del crime drama Sleeping Dogs, che entrerà in lavorazione in Australia a marzo. Nel cast anche Marton Csokas, Harry Greenwood e Thomas M Wright. Sleeping Dogs è un adattamento del romanzo di successo di E.O. Chirovici The Book of Mirrors, adattato dagli sceneggiatori di Assassins Creed, Adam Cooper e Bill Collage. Per Adam Cooper il progetto segnerà il ...

