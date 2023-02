Rottamazione cartelle esattoriali, ora puoi conoscere gli importi dei tuoi debiti: la procedura online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sul sito di Agenzia Riscossione si può riempire online la richiesta per avere via mail il prospetto informativo con dettaglio cartelle, avvisi di accertamento e addebito. È partito il servizio web per inviare la richiesta della lista di cartelle che possono essere rottamate. Sul sito dell’Agenzia della Riscossione, si può riempire online la domanda per avere tramite mail il report informativo con tutte le cartelle in dettaglio. Rottamazione cartelle esattoriali-ilovetrading.itQuesto prospetto permette di vedere il debito attuale e gli importi che si dovrebbero pagare senza sanzioni, interessi e aggio. Ergo, vi sono tutte le info per esaminare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere messi nella ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sul sito di Agenzia Riscossione si può riempirela richiesta per avere via mail il prospetto informativo con dettaglio, avvisi di accertamento e addebito. È partito il servizio web per inviare la richiesta della lista diche possono essere rottamate. Sul sito dell’Agenzia della Riscossione, si può riempirela domanda per avere tramite mail il report informativo con tutte lein dettaglio.-ilovetrading.itQuesto prospetto permette di vedere il debito attuale e gliche si dovrebbero pagare senza sanzioni, interessi e aggio. Ergo, vi sono tutte le info per esaminare la propria situazione e individuare iche possono essere messi nella ...

