Rosanna Banfi si racconta a 360° | la famiglia | la malattia e i progetti futuri

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Personaggi tv. «Milly Carlucci è un generale incredibile nel guidare una squadra collaudata. Ti senti protetta e se hai la fortuna, come l’ho avuta io, di essere in coppia con un ballerino con cui vai molto d’accordo hai fatto Bingo. Io e Simone Casula ci siamo trovati simpatici da subito: siamo amici». Comincia così l’intervista cheha concesso a “Libero Quotidiano”. Una chiacchierata in cui si è parlato soprattutto di “Ballando con le stelle”, programma a cui lei ha partecipato con entusiasmo: «Le avrei detto sì anche un giorno prima che me lo proponesse. Televisione e cinema mi avevano dimenticata, ero stanca di aspettare una telefonata che non arrivava. Dopo i 50 anni è difficile trovare il ruolo giusto per te. A quel punto mi è venuta l’idea del piano B». E ancora: «Quel programma mi ha rivitalizzato. Non ci sono ancora ...