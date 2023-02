Rosa Chemical a ‘Domenica In’ | «Renato Zero? Mi è dispiaciuto | ma ho grande stima»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ospite di Domenica In,ha commentato le polemiche post-Sanremo e le dichiarazioni di. «Non mi aspettavo tutta questa comprensione e questo amore nei miei confronti. – dice subito– Io lo sto accogliendo con tutta la positività che ho, che secondo me è la cosa più importante. Poi c’è chi parla bene e chi parla male». I presenti in studio chiedono a questo punto all’artista se il riferimento è a. LEGGI ANCHE:riparte da ‘’: «Non sono un cantante ma un interprete della vita» «Non lo cito nel brano – dice– ma in tutte le interviste che ho rilasciato, in realtà, l’ho citato. E ho mandato ...

L'autobiografia di Poli pubblicata da Einaudi dieci anni fa è il ritratto di un mondo dimenticato, sospeso tra il teatro e il café chantant. Il suo segreto La naturalezza, la stessa con cui viveva il ...Un passaggio, poi, è dedicato alla Rai e alle polemiche su Sanremo per le performance di: 'Chi se ne ricorderà tra poco Quella è stata solo volgarità. C'è differenza tra trasgressione ...

Altro che Rosa Chemical, torna l’“Alfabeto Poli” Il Foglio

Com'era Rosa Chemical prima del successo Stile e Trend Fanpage

Rileggere Sanremo (e noi). Non solo Rosa Chemical, Cinquetti vinse «contro i capelloni» Sette del Corriere della Sera

Ospite di 'Domenica In', Rosa Chemical ha commentato le dichiarazioni di Renato Zero sulle sue esibizioni. Ospite di Domenica In, Rosa Chemical ha commentato le polemiche post-Sanremo e le dichiarazio ...Dallo studio di Che tempo che fa Renato Zero torna a parlare di Rosa Chemical e non solo Faccia a faccia a distanza tra Renato Zero e Rosa Chemical il 19 febbraio 2023. Il giovane cantante ha partecip ...