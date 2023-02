Roma-Verona | punti di sutura per Abraham che però rassicura | “Starò bene”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tammyha tranquillizzato tutti i tifosi e i fantallenatori dopo l’infortunio in1-0. Il centravanti giallorosso infatti è uscito dopo pochi minuti dall’inizio della partita dopo aver subito un brutto colpo all’occhio destro. La ferita ha richiesto anche l’applicazione di alcuni, maha prontamente fatto sapere con una foto sulle proprie storie Instagram di non avere particolari problemi. “Grazie a tutti dei messaggi, sto” scrive il giocatore, con tanto di selfie e garza appoggiata sull’occhio colpito. In ogni caso lo staff medico dellaha già predisposto i necessari accertamenti per evitare qualsiasi problematica, dopo l’intervento di applicazione deidialla palpebra inferiore ...

CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta - Lecce 1 - 2 15:00 Fiorentina - Empoli 1 - 1 15:00 Salernitana - Lazio 0 - 2 18:00 Spezia - Juventus 0 - 2 20:451 ...Nella ripresa continua comunque a regnare il grande equilibrio, con lache vuole andare alla ricerca del raddoppio, mentre ilprova a restare aggrappato al match. I gialloblu si fanno ...

L’importanza della vittoria della Roma contro il Verona è racchiusa in questa scena: il discorso in mezzo al campo di José Mourinho a fine ...Alla Roma basta un gol di Solbakken alla prima da titolare per battere 1-0 il Verona allo stadio Olimpico e regalare ai giallorossi il terzo posto a 44 punti in coabitazione con il Milan. Un ...