Roma-Verona 1-0 | Mourinho | “Tifosi non danno giusto credito a squadra | a fine stagione avrò molte cose da dire”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Ho fatto i complimenti ai ragazzi che hanno vinto. C’è stato uno spirito di sacrificio incredibile, interpretando bene il tipo di gioco che dovevamo fare contro unacome il. È una vittoria meritata”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore dellaJosèdopo la vittoria per 1-0 contro il. Lo Special One elogia i singoli: “El Shaarawy sta giocando con continuità, Solbakken sta imparando, Belotti e Karsdorp non giocavano da molto, Bove è piùnista di altri, è stato vicino ad un prestito in C in passato e oggi gioca titolare – aggiunge -. La gente non sta dando ilche lamerita. I sold out? Dipende. L’Olimpico visto l’anno scorso contro il Bodo ha vinto da solo. Oggi ho sentito fischi ad un pallone perso, ...